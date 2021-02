Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Wissenschaftler aus Rheinland-Pfalz: Deshalb ist eine Inzidenz unter 35 unrealistisch

Wegen der Ausbreitung der Corona-Mutation halten Wissenschaftler das Erreichen einer Inzidenz von 35 für unrealistisch. Foto: dpa Foto: AP/dpa/NIAID-RML

Koblenz Eine Inzidenz von 35 gilt als Grenze für weitere Lockerungen. Doch momentan liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche deutlich darüber. Wissenschaftler aus Koblenz halten es, angesichts der sich ausbreiteten Mutationen des Virus für fast unmöglich, in absehbarer Zeit auf den Wert zu kommen. Wieso das so ist.