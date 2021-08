Pandemie : Corona-Zahlen in der Region steigen weiter deutlich an

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region ist erneut gestiegen. Foto: dpa Foto: dpa/Robert Michael

Trier Erneut steigen die Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz und in der Region deutlich an. Den höchsten Anstieg gibt es in Trier und Trier-Saarburg. Die Inzidenz steigt dort über 50.

Fast 700 weitere Corona-Neuinfektionen meldet das Landesuntersuchungsamt für Rheinland-Pfalz. Es ist der höchste Anstieg seit Monaten. Die landesweite Inzidenz klettert auf 59. Auch in der Region steigt die Zahl der positiv auf das Sars-Cov-2-Virus Getesteten weiterhin deutlich an.

Allein für Trier meldet das Landesuntersuchungsamt 23 neue Fälle, die Inzidenz steigt dort sprunghaft auf 63. Für Trier-Saarburg werden sogar 29 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche steigt dort auf 50,2. Die höchste Inzidenz in der Region weist der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 71,7 auf. Das Landesuntersuchungsamt meldet 18 neue Fälle für den Eifelkreis und 19 für Bernkastel-Wittlich (Inzidenz: 42,7). Die niedrigste Inzidenz in der Region gibt es in der Vulkaneifel. Sie beträgt dort 31,3.

Drei Covid-Patienten in der Region werden auf Intensivstationen behandelt.