Corona : Corona-Zahlen steigen weiter: Vor allem Ungeimpfte infizieren sich

Trier Gesundheitsämter in der Region sind von der Entwicklung nicht überrascht: Lockerungen und Reiserückkehrer führen zu mehr Fällen. Betroffen sind überwiegend Jüngere.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region steigt weiter rasant an. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) hat am Donnerstag 66 weitere Fälle gemeldet. Die meisten – 28 – wurden im Kreis Trier-Saarburg registriert. Die Inzidenzen liegen mittlerweile mit Ausnahme des Vulkaneifel-Kreises in allen Landkreisen und der Stadt Trier deutlich über 35.

In Trier und im Eifelkreis Bitburg-Prüm wird es aus diesem Grund ab dem heutigen Freitag Einschränkungen bei der Besucherzahl von Veranstaltungen sowie eine Testpflicht für Ungeimpfte etwa beim Friseurbesuch oder in der Gastronomie geben. Landesweit wurden am Donnerstag 502 neue Fälle gemeldet, die Inzidenz kletterte auf 63.

Ganz überraschend kommt der Anstieg nicht. Man habe bereits vor den Sommerferien mit einem solchen Anstieg gerechnet, sagt eine Sprecherin der Kreisverwaltung in Daun. Gründe seien die Lockerungen und ein „verstärktes Freizeitverhalten“. Auch Reiserückkehrer spielen eine Rolle. Diese machten gut ein Viertel der positiv Getesteten aus. Auch in den anderen Landkreisen und der Stadt Trier sind Reiserückkehrer für einzelne Fälle verantwortlich. Diese seien insbesondere aus südosteuropäischen Ländern, etwa dem Kosovo, zurückgekommen, heißt es. Aber auch infizierte Rückkehrer aus der Türkei, aus Albanien, Kroatien, Island, aus Spanien, Frankreich und Zypern haben zu weiteren Ansteckungen geführt.

Die ansteckendere Delta-Variante des Sars-CoV-2-Virus führe schneller zu Infektionen im näheren Umfeld, sagt der Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium appelliert an Reiserückkehrer, sich unbedingt an die Einreiseregeln zu halten: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich vor der Einreise aus dem Ausland testen. Falls das Urlaubsland ein Hochrisikogebiet ist (wie etwa Spanien und Frankreich), müssen Ungeimpfte nach der Rückkehr von dort zunächst in Quarantäne.