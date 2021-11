Mehr testen : Corona-Infektionen bei Schülern steigen weiter - Lehrer warnen vor Schulschließungen

Trier Die Zahl der mit Corona infizierten Schüler steigt weiter an. Lehrerverbände warnen vor erneuten Schulschließungen. Sie fordern, dass sich die Schüler wieder öfter testen sollen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Schüler steigt weiter an. Am Montag wurden in Rheinland-Pfalz 2023 infizierte Schülerinnen und Schüler gemeldet – zuletzt war die Zahl im September so hoch. Hinzu kommen noch landesweit über 11.000 Corona-Verdachtsfälle bei Schülern. In der Region galten zu Wochenbeginn 192 Schüler als infiziert. Mitte vergangener Woche waren es 139. In Rheinland-Pfalz gibt es rund 515.000 Schüler, in der Region fast 75.000.