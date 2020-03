Coronavirus : Kommen jetzt Mundschutz-Pflicht und Handy-Überwachung?

Trier Kontaktpersonen von Corona-Infizierten könnten bald per Smartphone-App informiert werden. Wieso der Landesdatenschutzbeauftragte warnt und was der Eifeler Landrat Joachim Streit fordert.

Wie kann das Coronavirus auch dann eingedämmt werden, wenn die rigiden Ausgangsbeschränkungen irgendwann einmal gelockert werden? Dazu gibt es verschiedene Überlegungen. Unter anderem wird darüber diskutiert, Kontaktpersonen von Infizierten über Handydaten zu ermitteln und zu informieren. Das sei ein wesentlicher Baustein, wenn man über sogenannte Exit-Strategien, also über ein Ende der Kontaktsperren, nachdenke, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums gestern. Es sei nicht geplant, Handydaten flächendeckend auszuwerten und zurückzuverfolgen (tracken). Eine App soll automatisch anonymisierte Hinweise an alle Menschen versenden, die in den zurückliegenden zwei Wochen Kontakt mit Infizierten hatten.

Es sei möglich, entsprechende Apps datenschutzkonform zu gestalten, sagt der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann gegenüber unserer Zeitung. Wichtig sei, dass die Nutzer der App freiwillig ihre Daten dort eingäben und die Einwilligung jederzeit widerrufen könnten. Außerdem müsse der Zweck der Nutzung von Bewegungs- und Kontaktdaten klar festgelegt sein, deren Übertragung müsse gesichert erfolgen und nach Ablauf der Quarantänefrist von 14 Tagen müssten sie auf jeden Fall gelöscht werden. „Wir dürfen nicht vorschnell Freiheiten aufgeben, wenn es dem effektiven Gesundheitsschutz gar nicht dient“, warnt Kugelmann.

EXTRA Die Corona-Zahlen aus der Region Stand Montagnachmittag: Landkreis Bernkastel-Wittlich 62 (10 wieder gesund), Eifelkreis Bitburg-Prüm 96 (20), Stadt Trier 57 (k.A.), Landkreis Vulkaneifel 51 (13), Landkreis Trier-Saarburg 76 (k.A.). Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg ist am Samstag verstorben.

Derzeit wird an verschiedenen Stellen an solchen Apps gearbeitet. So hat das für die Seuchenbekämpfung zuständige Robert Koch-Institut die Entwicklung einer solchen Anwendung in Auftrag gegeben. Vorbild für die Auswertung von Handydaten im Kampf gegen Corona ist Südkorea, das anders als etwa China oder Taiwan auf eine freiwillige Nutzung setzt. Die Zahl der Neuinfektionen ist dort deutlich zurückgegangen.