Saar-Astronaut legt Buch über ISS-Abenteuer vor Frust, Euphorie und lästige Kreuzschrauben - So erlebte Matthias Maurer den Flug ins All

Warum tut man sich so was an? Bei minus neun Grad zitternd und schlaflos in der schwedischen Novembernacht, wo der harsche Wind über einen vereisten See in den provisorischen Unterstand aus gesammeltem Holz fegt – die Crew schon jetzt ohne Energie, unterkühlt und unterzuckert und eine weitere eisige Nacht vor Augen. Alles ist klamm und feucht, es ist „kaum auszuhalten“. Oder die „Qual“, sich unter Schmerzen und mit letzter Kraft in einen 160 Kilo schweren unbeweglichen Panzer zu quetschen, „wie eine umgekehrte Geburt“, mit Verrenkungen, bei denen Muskelrisse drohen.