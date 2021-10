Corona : Covid-Patienten im Krankenhaus überwiegend ungeimpft

Trier Fast 90 Prozent der in den vergangenen zwei Monaten auf den Intensivstationen im Land behandelten Covid-Patienten war ungeimpft. Das geht aus dem aktuellen Corona-Lagebericht für Rheinland-Pfalz hervor.

Knapp 12 000 Corona-Neuinfektionen hat es in den vergangenen acht Wochen in Rheinland-Pfalz gegeben. 19 Prozent der Infizierten waren vollständig geimpft, 81 Prozent nicht. Das geht aus dem Wochenbericht des Landesuntersuchungsamts (LUA) zur Corona-Lage hervor. 431 der positiv Getesteten kamen wegen einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus. 85 Prozent der Patienten waren nicht geimpft. Von denjenigen, die so schwer erkrankt waren, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden mussten, waren 89 Prozent nicht vollständig geimpft. Die meisten davon waren zwischen 20 und 59 Jahren. Das LUA gibt den Anteil derjenigen, die trotz vollständiger Impfung positiv getestet wurden in diesem Jahr mit sechs Prozent an. Insgesamt wurden bislang in diesem Jahr 44 786 Corona-Fälle registriert. 811 Infizierte sind gestorben, 95 Prozent davon waren nicht geimpft. Als Impfdurchbruch definiert das LUA, wenn es zu einer Corona-Infektion kommt, obwohl die letzte Impfung länger als 15 Tage zurückliegt.