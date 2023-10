Wahlen in Luxemburg Nach der Wahl in Luxemburg: CSV und DP starten Verhandlungen

Nachdem die Regierungskoalition von Premierminister Xavier Bettel (DP) nach zehn Jahren an der Macht am Sonntag bei den Parlamentswahlen in Luxemburg abgewählt worden ist, wird es wohl eine neue Regierung unter der konservativen CSV geben. Großherzog Henri hatte Parteichef Luc Frieden bereits am Montagabend zum sogenannten Formateur und damit dem künftigen Premierminister Luxemburgs ernannt. Wunschkoalitionspartner soll die liberale DP werden. Dieses Bündnis hätte immerhin eine stabile Mehrheit von 35 der 60 Sitze im Parlament.