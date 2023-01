Einkaufen : C&A schließt Filialen in Deutschland – Was bedeutet das für Trier und Wittlich?

C&A schließt Filialen in Deutschland. Foto: dpa Foto: C&A Europe (cunda.de)/Steffen Hoeft

Trier Viele Modeketten leiden unter Umsatzrückgängen und veränderten Kaufgewohnheiten der Kunden. Auch das Unternehmen C&A spürt die Folgen. Was das für die Filialen in der Region bedeutet.

Nachdem die Modekette C&A bereits im vergangenen Jahr bereits 13 Filialen in Deutschland dichtgemacht, stehen auch 2023 wohl Schließungen an. Laut Medienberichten sind bislang drei Standorte betroffen, und zwar im Norden Deutschlands. Demnach sollen in diesem Jahr die C&A-Filialen in Kiel, Rendsburg und Elmshorn schließen.

Wie andere Modeketten leidet auch C&A noch immer unter den Folgen der Corona-Pandemie. Monatelang waren Geschäfte geschlossen, Kunden wanderten ab ins Internet. Vor allem Online-Modehändler profitierten davon. Das führt dazu, dass sich viele Filialisten aus den Innenstädten zurückziehen. Die Modekette H&M hat wie auch C&A in den vergangenen Jahren einige ihrer Läden geschlossen (in Trier wurde eine H&M-Filiale bereits 2018 geschlossen). Auch der Umsatz des irischen Modehändlers Primemark schwächelt. Er hat angekündigt, auch in Deutschland Filialen zu schließen.

Was bedeutet die Entscheidung von C&A, einige Standorte aufzugeben, für die Region?

Seit über 50 Jahren ist die Modekette in Trier vertreten. Am 20. März 1969 wurde die Filiale in der Konstantinstraße eröffnet. Seit 2009 gibt es auch eine C&A-Nierlassung in der Wittlicher Schloss-Galerie. Aktuell stehen die beiden Standorte wohl nicht zur Debatte. Die derzeit bekannten Schließungen betreffen wohl nur die drei Städte im Norden Deutschlands. Trier und Wittlich stehen nicht auf der nun bekanntgewordenen Schließliste. Vor drei Jahren hat die Modekette ihre Filiale in Luxemburg-Stadt geschlossen. Auch in Frankreich machten zahlreiche C&A-Läden dicht.

Europaweit betreibt das Unternehmen rund 1500 Filialen, mehr als 400 davon in Deutschland.

Offenbar will das Unternehmen nicht nur mit Schließungen auf die Probleme des Marktes reagieren. C&A hat nun angekündigt, einen Großteil seiner Shops zu modernisieren. Hintergrund dabei ist, dass der Vor-Ort-Verkauf stärker mit dem Online-Handel verknüpft werden soll. „Omnichannel Ansatz“ nennt das Unternehmen die Neuausrichtung. Zwar sollen Filialen „weiterhin eine wesentliche Rolle im persönlichen Kundenkontakt“ spielen, wie es kürzlich in einer Mitteilung von C&A hieß. Aber sie sollen nicht mehr nur als reiner Verkaufsort dienen. Das könnte auch bedeuten, dass Ladenflächen verkleinert werden.