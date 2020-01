Kriminalität : Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Eingang zum Bunker in Traben-Trarbach, in dem der größte Schlag gegen Cyberkriminalität gelungen ist. Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Cyberbunker: Auswertung der sichergestellten Server schreitet voran. Anklage gegen Verdächtige steht bevor.

Drei Monate ist es her, dass das Landeskriminalamt gemeinsam mit der bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz beheimateten Zentralstelle für Cybercrime ein illegales Rechenzentrum in einem ehemaligen Bundeswehrbunker am Rande von Traben-­Trarbach ausgehoben haben (der TV berichtete). Vorausgegangen waren jahrelange, aufwendige Ermittlungen, größtenteils auch verdeckt im Internet. Ende September nahmen die Fahnder dann die mutmaßlichen Drahtzieher des Cyberbunkers fest. Sieben sitzen seitdem in Untersuchungshaft, gegen insgesamt 13 Verdächtige wird ermittelt.