Trier: Rechtsanwälte warten im Gerichtssaal auf die Angeklagten um ein illegales Rechenzentrum in einem ehemaligen Nato-Bunker in Traben-Trarbach. Acht Tatverdächtige - vier Niederländer, drei Deutsche und ein Bulgare - sollen in der unterirdischen Anlage auf Servern Webseiten gehostet haben, über die laut Anklage Kriminelle aus aller Welt millionenschwere illegale Geschäfte abwickelten. Foto: dpa/Harald Tittel