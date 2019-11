Gesundheit : Es krankt im Gesundheitssystem

Trier Darum haben es kleine Krankenhäuser schwer.

Das Ergebnis ist ernüchternd. Würde das Hermeskeiler Krankenhaus schließen, würde sich für viele die Fahrzeit bis zu einer der vier nächsten Kliniken nur unwesentlich verlängern – nämlich im Schnitt von knapp über zwölf auf dann 14 Minuten. Etwa 5000 Einwohner im Umkreis müssten länger als 30 Minuten fahren. Für das Gerolsteiner Krankenhaus sieht die Simulation, die jeder im Internet (gkv-kliniksimulator.de) machen kann, ähnlich aus. Knapp 5000 Einwohner müssten länger als 30 Minuten zu einer der zwei Kliniken in der Umgebung fahren. Im Schnitt würde sich die Fahrzeit um etwas mehr als fünf Minuten auf 18,8 Minuten verlängern.

Der Simulator wurde von den gesetzlichen Krankenkassen ins Netz gestellt. Und geht es nach diesen, dann können ohnehin ein Teil der Krankenhausbetten abgebaut und kleinere Kliniken in sogenannte ambulante Versorgungszentren oder in Pflegeeinrichtungen umgewandelt werden. Die stationäre Versorgung in Rheinland-Pfalz sei eher nach dem Prinzip „viel hilft viel“, nicht aber nach den Aspekten der Qualitäts- und Bedarfsorientierung ausgerichtet, heißt es in einem Positionspapier der Techniker Krankenkasse (TK) Rheinland-Pfalz. Durch die 106 Krankenhausstandorte hätten sich viele Parallelstrukturen entwickelt. Durch Kooperationen und Leistungskonzentrationen könnte eine effiziente Patientenversorgung realisiert werden. Auch angesichts des Fachkräftemangels werde an solchen Umstrukturierungen kein Weg vorbeiführen, so die TK.

Der Mangel an Ärzten und Pflegekräften sei in der Tat ein großes Problem, vor allem für die kleinen Kliniken, sagt Christoph Wagner. Er ist Verbunddirektor der Krankenhäuser in Bitburg, Hermeskeil und Gerolstein. Die beiden letzteren mit jeweils rund 6000 stationären Patienten im Jahr gehören zu den kleineren Kliniken, die immer schwieriger wirtschaftlich zu betreiben seien, sagt Wagner. Als einen Grund nennt er das Vergütungssystem. Krankenhausleistungen würden pauschal je nach Fall bezahlt. Für kleine Häuser mit geringen Fallzahlen werde es dadurch schwierig, ausreichend Umsatz zu machen, und die Betriebskosten zu decken. Konsequenz: Das Defizit in diesen Häusern wird immer größer.

Es besteht die Möglichkeit, einen Sicherstellungszuschlag bei den Krankenkassen zu beantragen, wenn die Klinik wichtig für die Grundversorgung ist und ohne diesen Zuschlag finanziell nicht überleben könnte. In der Region erhalten im kommenden Jahr nur die Krankenhäuser in Bitburg und in Prüm die Finanzierung von zusätzlich 400 000 Euro. Hermeskeil, Daun oder Gerolstein tauchen nicht in der Liste auf.