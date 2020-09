Umwelt : „Lebendige Gärten“ statt „Gärten des Grauens“

Trier Darum sind Schottergärten für Naturschützer ein Grauen. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium warnt zwar vor einer Gefahr fürs Klima. Ein Verbot steht aber nicht im Raum.

Die Steingärten seien gar nicht so pflegeleicht, wie deren Besitzer glaubten, heißt es in der Präsentation der Landesbehörde. Denn sie müssten Laub auslesen, Unkraut zupfen, die Solitärgehölze von Ungeziefer befreien und eventuell auch die Steine sauber halten.

All das klingt so, als würde das Land nun alles dran setzen, um die offensichtlich derart verhassten Gärten des Grauens, wie Umweltschützer die oft pflanzenlosen Vorgärten nennen, zu verbieten. Anders als Baden-Württemberg, das durch eine Änderung des Landesnaturschutzgesetzes die Schaffung von privaten Schottergärten verbieten will, sieht man in Rheinland-Pfalz dafür keine Notwendigkeit.Schließlich sei in der der Landesbauordnung die Begrünung von nicht überbauten Flächen geregelt.