Behutsam zurück in die Normalität, das ist der Plan der Universität Trier für das demnächst beginnende Wintersemester. In einem Gastbeiträg erklärt der Präsident Prof. Dr. Michael Jäckel, warum möglichst viel Präsenz für Studierende und Lehrende wichtig ist.

Das Sommersemester 2020, das zunächst in seiner Durchführbarkeit sehr in Frage stand, wurde dann doch durchaus erfolgreich als digitales Semester mit einem sehr hohen Lehrveranstaltungsanteil umgesetzt. Im Großen und Ganzen, trotz Ermüdungserscheinungen in und mit Webkonferenzen, können die Studierenden sowie Dozentinnen und Dozenten zufrieden sein. Man muss immer sehen, von welchem Punkt man in diese besondere Situation gestartet ist. Je länger dieses besondere Semester andauerte, desto häufiger wurde für bestimmte Veranstaltungsformen nachgefragt, ob diese nicht nun doch auch wieder in Präsenz angeboten werden können. Alle rheinland-pfälzischen Hochschulen sind mit solchen Anfragen sehr zurückhaltend umgegangen, weil sich die überwiegende Zahl der Studierenden mit dem digitalen Semester und der Nicht-Anwesenheit am Campus oder Studienort arrangiert hatte.