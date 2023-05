Meinung Das digitale Zeitalter in den Bussen lässt auf sich warten

Trier · Das ist also das „digitale Zeitalter“ des Öffentlichen Nahverkehrs, von dem Bundesverkehrs- und Digitalisierungsminister Wissing so schwärmt: Man lädt sich das Deutschlandticket auf sein Smartphone und der Busfahrer kontrolliert per Sichtkontrolle und indem er den QR-Code berührt, ob die Fahrkarte gültig ist.

04.05.2023, 16:44 Uhr

Symbolfoto Foto: dpa/Marijan Murat

Und das nur, weil es in vielen Bussen in der Region gar keine Scanner gibt, mit dem die Ticketdaten eingelesen werden können.