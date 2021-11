Serie „Das Leben in Listen“ : Lecker! Acht Spezialitäten aus der Region

Foto: TV/Nathalie Hartl 9 Bilder Acht Spezialitäten aus der Region

Serie Trier Lust auf saftigen Kuchen oder herzhaften Braten? Wir zeigen hier eine Auswahl typischer Gerichte aus der regionalen Küche. Die Namen und die Zubereitung können natürlich von Gegend zu Gegend variieren. Viel Spaß beim Nachkochen und Nachbacken, und guten Appetit!

1. Birrebunnes

Birrebunnes, auch Fladen oder Flödden genannt, ist ein Birnenmus-Kuchen aus der Eifel, der nicht nur lecker schmeckt, sondern auch

Erinnerungen an die Kindheit hochkommen lässt. Für die Zubereitung braucht man getrocknete Birnen, die man auch mit etwas Zeit im Ofen selbst dörren kann. Die werden, gewürzt mit etwas Zuckerrübensirup, Zimt, Anis und Koriander, zu Mus verarbeitet. Grundlage für den Kuchen ist ein Hefeteig, der mit einem kleinen Rand in einer Springform geformt wird. Mus drauf, ab in den Ofen, und fertig!

2. Flieten

Für viele sind Flieten nicht einfach nur ein Essen, sondern ein kulinarisches Kunstwerk. Mit den beliebten Hähnchenflügeln sind Erinnerungen an die Kindheit verbunden – oder an den letzten Kneipenabend. Fliete – das ist moselfränkisch für Flügel. Welche Gewürze man nimmt, daran scheiden sich indes die Geister. Manche mögen es eher scharf, andere eher mild. Die Gewürze werden in Öl vermischt, genommen werden können Salz, Zucker, Paprika in scharf und edelsüß, Majoran, Rosmarin, Thymian oder Oregano. Dann brutzeln die Flieten bei 170 bis 190 Grad etwa 13 Minuten.

3. Hunsrücker Spießbraten

Der Hunsrücker Spießbraten, oder Idar-Obersteiner Spießbraten, kommt eigentlich aus Brasilien. Dort lernten Auswanderer im 19. Jahrhundert nämlich ein Gericht kennen, bei dem handgroße Fleischstücke mit grobem Salz gewürzt und an Spießen über dem offenen Feuer gebraten wurden. Gemeinsam mit einigen Edelsteinfunden gelangte das leckere Essen in den Hunsrück und wurde dort zur Tradition. Heute wird der Spießbraten oft gerollt, mit Zwiebeln gefüllt, auf einen Spieß gesteckt und dann gebraten, am besten über offenem Buchenholzfeuer. Dazu passen Kartoffeln

4. Schaales/Döppekooche

Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten sind die Hauptzutaten für den Schaales. Die Zutaten werden gerieben und mit Ei, Majoran und Mehl vermengt. Kräuter, Gewürze und Speck geben den Geschmack. In einer Auflaufform im Ofen – bei 180 Grad eine Stunde – erhält der Schaales seine leckere Kruste. Das Gericht hat je nach Region unterschiedliche Namen: Dibbelabbes, Schales, Döppekooche, Dibbekoche, Dippedotz, Döbbekuchen. An der Mosel und im Hunsrück ist das Gericht größtenteils als Schaales oder Schorles bekannt. Als Beilage dienen Apfelmus und Salat.

5. Teerdisch

Die Trierer Spezialität „Teerdisch“, von vielen auch „Kappes Teerdisch“ genannt, besteht in erster Linie aus Sauerkraut und Kartoffelpüree. Wachholderbeere, Lorbeerblatt und wahlweise auch Nelke geben dem Sauerkraut den richtigen Geschmack. In der Regel wird dazu noch Fleisch gereicht, zum Beispiel eine Bratwurst oder eine Frikadelle. Das Wort Teerdisch geht auf das lateinische Wort „tyrium“ für „Stoff“ zurück. Diesen besonderen Stoff lassen wir uns gerne schmecken.

6. Frittierter Moselfisch

Der frittierte Moselfisch ist eine spezielle Form eines Backfischs. Vorzugsweise wird dafür das Rotauge, ein Fisch der Karpfenfamilie, der in der Mosel beheimatet ist, knusprig frittiert.

Als Beilage serviert man Weißbrot oder Kartoffelsalat. Wer das regionale Gericht genießen möchte, sucht vorzugsweise auf der Karte eines der vielen Restaurants am Moselufer.

In unserem Nachbarland Luxemburg findet man das Gericht unter dem Namen „Friture de la Moselle“.

7. Krumpernschnietcher

Die sogenannten Krumpern, also Kartoffeln, sind der Ausgangspunkt vieler regionaler Spezialitäten. Keine davon ist in der Region Trier aber so berühmt wie die Krumperschnietcher. Die goldbraunen Reibekuchen werden wahlweise mit Mayo oder Apfelkompott gegessen (Maggi ist hier bitte zu vermeiden). Sie sind auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten ebenso der Renner wie beim Mittag- oder Abendessen!

8. Tresterfleisch

Tresterfleisch ist ursprünglich das Ergebnis neugieriger Schnapsbrenner, die mit dem Dampf beim Brennen von Trester, also den Rückständen nach dem Pressen von Weintrauben, experimentiert haben.

Traditionell wurde das Fleisch in der Brennblase beim Brennen von Trester zu Schnaps gegart. Nachkochen lässt sich das Traditionsgericht aber auch in einem soliden Topf zuhause, entweder mit Schnaps und echtem Trester oder auch mit herkömmlichem Riesling.