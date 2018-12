Das Marx-Jahr hat 2018 „Milljuhnen“ Menschen an die Mosel gelockt – und der Philosoph ist in Trier nun auch wieder zu Hause. Von Katharina De Mos

Darf es noch ein bisschen mehr Marx sein? So mancher Trierer würde da wohl „O Majusebetter, schon wieder den lo“ antworten angesichts des proppenvollen Jubiläumsjahres 2018 mit seinen 600 Programmpunkten, bei denen gefühlt alles zu Marx gesagt, gezeigt, gesungen, gereimt, gebastelt, parodiert, gemalt, aufgenommen, niedergeschrieben, auf die Bühne gebracht, in Podiumsdiskussionen debattiert, in Stadtführungen erläutert, in Ringvorlesungen doziert, in Vorträgen analysiert und natürlich in Museen ausgestellt wurde, was man sich zum Thema Karl Marx nur ausdenken kann – außer vielleicht, den Namen des Philosophen zu chinesischer Musik rückwärts zu tanzen. Selbst die Wirtschaft von Entenhausen wurde im Marx-Jahr zum Thema. Marx-Männchen regeln in Trier nun den Verkehr, Marx-Badeenten gehen bei Bedarf mit Souvenirjägern planschen, und der riesige Bronze-Marx schreitet kraftvoll und entschlossen Richtung Zukunft.

Karl Marx ist seit 2018 wieder Trierer. Die Zeiten, in denen die Region ihren größten Sohn verschämt ignorierte, sind dank des Jubiläumsjahres gründlich vorbei. So sperrig seine Schriften auch sein mögen, so umstritten er auch weiterhin ist: 200 Jahre nach seiner Geburt, knapp 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und zehn Jahre nach der Finanzkrise zeigte sich, dass der Philosoph für Trier als Zugpferd bestens taugt – auch, weil er ganz andere Besuchergruppen anlockt als die alten Römer, mit denen Trier seit jeher punktet.

Insgesamt 95 000 Tickets wurden für die Marx-Landesausstellung im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift verkauft und 1238 Gruppen geführt. Ausstellungen, die sich von Mai bis Oktober mit Leben, Zeit und Werk des Denkers befassten und die beim Publikum ebenso gut ankamen wie bei der nationalen und internationalen Presse. Das gilt auch für die neue Dauerausstellung im Karl-Marx-Haus, die mit 60 000 Besuchern einen neuen Rekord feierte. Weitere 13 200 Menschen besuchten die Sonderausstellung „LebensWert Arbeit“ im Museum am Dom. Ganze 50 000 Menschen nutzten das üppige Rahmenprogramm des Jubiläumsjahres. Alleine bei den 213 Marx-Stadtführungen folgten 4000 Neugierige den Spuren des berühmten Philosophen durch seine Geburtsstadt.

Dementsprechend positiv fällt die Bilanz aus. Die Karl Marx-Ausstellungsgesellschaft schätzt, dass die Schauen der Region eine touristische Wertschöpfung von 6,4 Millionen Euro gebracht haben – Geld, das als Gewinn, Lohn und Gehalt vor Ort bleibt. Sowohl die Landesregierung als auch die Stadt Trier sind hochzufrieden. Nicht nur, weil sich so prächtig Kapital aus dem stets finanziell klammen Kapitalismuskritiker schlagen ließ, der sich wohl schmunzelnd im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, dass die Tourist-Information mehr als 150 000 0-Euro-Scheine mit seinem Konterfei für je drei Euro in alle Welt verkauft hat.

Sie sind auch zufrieden, weil es gelungen ist, den großen, umstrittenen Denker wissenschaftlich fundiert zu würdigen – und weil er in seiner Geburtsstadt so präsent war wie noch nie. Vor allem an seinem 200. Geburtstag. Ein Tag, der in die Trierer Geschichtsschreibung eingehen wird. Wer es am 5. Mai wagte, sich ins Getümmel zu stürzen, erlebte Trier im Ausnahmezustand. Zig China-Kritiker meditierten mit geschlossenen Augen in knallgelben T-Shirts auf dem Hauptmarkt, während Hunderte Polizisten verhinderten, dass rechte und linke Demon­stranten aufeinanderprallten, kurz bevor die umstrittene Marx-Statue unter den Augen Tausender Trierer, Touristen, fahnenschwenkender Kommunisten, hochrangiger Chinesen und sonstiger Karl-Fans feierlich enthüllt wurde. Als das rote Tuch langsam von dem Bronzekoloss herabglitt, brandete Applaus auf. Ein Moment, so außergewöhnlich, dass selbst manch marxfernem Trierer Gänsehaut über den Rücken lief.

