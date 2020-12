Bildung : Schulen offen und trotzdem zu

Trier Wie geht es ab Mittwoch weiter? Das müssen Eltern und Schüler nun wissen. Nach den Ferien gibt es erst mal nur Fernunterricht.

„Was passiert, wenn der angestrebte Regelbetrieb im Schuljahr 2020/2021 nicht möglich sein sollte?“ So ist eine Handreichung des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums für die Schulen zu Beginn des Schuljahres überschrieben. Darin ist auch festgelegt, was bei einer temporären Schulschließung zu geschehen hat: „Der Unterricht muss ausschließlich als Fernunterricht erfolgen. Eine Notbetreuung ist bei einer teilweisen Schulschließung für die davon nicht betroffenen Schülerinnen und Schüler anzubieten.“ Und auf die in dem Papier formulierte Frage: „Kann ich selbst entscheiden, ob mein Kind am Präsenzunterricht teilnimmt?“ lautet die Antwort: „Nein. Die Schulpflicht gilt.“ Doch nun sollen die Eltern eben doch für die letzten drei Tage vor den Weihnachtsferien entscheiden, ob ihr Kind in die Schule geht oder nicht. Das Land hat die Präsenzpflicht aufgehoben, teilt aber mit, dass die Schulen nicht geschlossen werden, appelliert aber gleichzeitig an die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu lassen. Wenn sie sich dafür entscheiden, dann werden die Kinder nicht unterrichtet. Einen Fernunterricht wird es nämlich nicht geben. „Davon geht die Welt nicht unter“, sagt der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Klaus-Peter Hammer. Er hält die Aussetzung des Präsenzunterrichts und den Verzicht auf Fernunterricht kurz vor den Ferien für vertretbar. „Das ist eine richtige Entscheidung.“ Falls Kinder trotzdem zur Schule kommen, sollen sie dort auch in ihren Klassen unterrichtet werden, heißt es in einem Schreiben der Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an die Schulen des Landes. Allerdings soll in dieser Zeit kein prüfungsrelevanter, neuer Lernstoff vermittelt werden.