Internet : Das Netz geht in die Knie

Trier Homeoffice und Unterricht am Computer sorgen für Internetprobleme.

Die Corona-bedingte Schließung der Schulen und damit die Verlagerung des Unterrichts nach Hause stellt derzeit nicht nur Schulen und Lehrer vor Herausforderungen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Übungen, Unterrichtsmaterialien und Hausaufgaben bei den Schülern zu Hause ankommen. Entweder per Mail oder eben auf Lernplattform Moodle, auf der nach eigener Auskunft über 100 000 Bildungseinrichtungen vertreten sind. In Rheinland-Pfalz wird die Plattform vom Pädagogischen Landesinstitut für alle Schulen und Schüler zentral verwaltet. Doch in Zeiten wie diesen kommt das vor der Schulschließung in vielen Schulen kaum genutzte Moodle plötzlich eine zentrale Rolle bei E-Learning (also dem Unterricht am heimischen Computer) zu.