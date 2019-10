Bildung : Religionsunterricht ja oder nein – eine Glaubensfrage

Die Landesschülervertretung will den klassischen Religionsunterricht abschaffen. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Trier Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium erteilt der Forderung der Landesschülervertretung nach Abschaffung des Religionsunterrichts eine Absage.

„Leben und Gesellschaft“. So heißt das Fach, das anstelle des klassischen Religionsunterrichts an den staatlichen Schulen in Luxemburg unterrichtet wird. Die von den Liberalen geführte Regierung des Nachbarlandes hatte nach ihrem erstmaligen Antritt 2013 eine Trennung von Staat und Kirche angekündigt. In der Folge erhielten Religionsgemeinschaften weniger staatliche Unterstützung, Gehälter von Priestern wurden nicht mehr vom Staat bezahlt. Der Religionsunterricht wurde abgeschafft und damit die 200 Lehrer, die das Fach unterrichtet hatten, quasi arbeitslos. Nur wenn sie sich weiterbildeten, durften sie ein anderes Fach unterrichten. Viele verzichteten darauf, wechselten an Privatschulen, wo noch Religion unterrichtet werden darf, oder wechselten ganz den Job.

Geht es nach der Landesschülervertretung (LSV) in Rheinland-Pfalz, dann wird auch hierzulande der Religionsunterricht in seiner jetzigen Form abgeschafft. In Deutschland habe sich die „oft proklamierte Trennung von Kirche und Staat“ noch nicht in der Schule vollzogen. Daher fordert die LSV die Abschaffung des konfessionsgebundenen Religionsunterrichtes.

Extra Die rechtlichen Bestimmungen Laut Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen ein „ordentliches Lehrfach“. In der rheinland-pfälzischen Verfassung ist festgelegt, dass der Religionsunterricht „im Einvernehmen mit der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft zu erteilen“ ist. Die Religionslehrer bedürfen „der Bevollmächtigung durch die Kirchen oder Religionsgemeinschaften“. Ergänzend heißt es im Landesschulgesetz: „Bei der Gestaltung des Religionsunterrichts wirken die Kirchen und Religionsgemeinschaften...mit.“ Laut diesem Gesetz können Eltern von über 14-jährigen Schülern die Teilnahme am Religionsunterricht ablehnen. Die Schüler müssen dann in den Ethikunterricht.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium erteilt der Forderung eine Absage. „Den bekenntnisorientierten Religionsunterricht abzuschaffen, halten wir weder für erforderlich noch für zielführend“, heißt es von dort. Wollte man den Religionsunterricht abschaffen, so müssten das Grundgesetz, die Landesverfassung und zudem noch Vorschriften im Schulgesetz und in den Schulordnungen geändert werden. Nach der amtlichen Schulstatistik besuchten im vergangenen Schuljahr 40,3 Prozent der Schüler in Rheinland-Pfalz den katholischen Religionsunterricht, 33,1 Prozent den evangelischen und 25,1 Prozent den Ethikunterricht. Die übrigen nahmen – dort, wo dies angeboten wird – an einem islamischen oder anderen Religionsunterricht teil. Im Schuljahr 2017/18 wurden 129 804 Schüler in katholischer Religion unterrichtet, 109 903 in evangelischer und 1721 in islamischer Religion. Ethik statt Religion wählten 84 816 Schüler.

Der konfessionelle Religionsunterricht und auch das Fach Ethik erfüllen nach Ansicht von Christian Schulte genau die Ansprüche, die die LSV für das neue, den Unterricht ersetzende Fach, fordert. Er informiere über verschiedene Glaubensrichtungen und Weltanschauungen und biete Möglichkeiten, über die eigene Glaubensfindung zu reflektieren, meint der Landesvorsitzende des Verbands katholischer Religionslehrer an den Berufsbildenden Schulen.