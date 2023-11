Arbeitslosigkeit Regionaler Arbeitsmarkt bleibt am Herbstende konstant

Analyse | Trier · Die Arbeitslosigkeit in der Region Trier bleibt konstant. Allerdings steigt der Bedarf an Fachkräften wieder leicht an. Zur Woche der Menschen mit Behinderung wirbt die Agentur für Arbeit, dafür, Beschäftigten mit Handicap eine Chance zu geben. Denn die haben oft eine hohe Qualifikation.

30.11.2023 , 12:57 Uhr

Am Arbeitsmarkt bleibt die Zahl der Arbeitslosen konstant, es werden aber wieder mehr Jobofferten registriert. Foto: dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kein Vor, kein Zurück: Mit insgesamt 11.466 arbeitslosen Menschen bleibt ihre Zahl im Monat November nahezu unverändert. Im Vergleich zum Vorjahr sind es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings rund 1200 Menschen mehr, die in der Region Mosel, Eifel und Hunsrück einen Job suchen. „Auch wenn wir in der Region meist gut dastehen, steckt doch hinter jedem einzelnen Fall ein Schicksal“, sagt Heribert Wilhelmi, Chef der Agentur für Arbeit Trier.