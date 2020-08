Coronavirus : „Das sorgt für viel böses Blut“: Deutsch-luxemburgische Beziehungen erneut stark belastet

Luxemburger Kunden sind in diesem dm-Markt in Konz auch in Corona-Zeiten willkommen. Foto: TV/Facebook-Foto, Foto: privat

Trier/Luxemburg Die deutsch-luxemburgischen Beziehungen sind nach den Grenzschließungen im Frühjahr erneut stark belastet.

Samstagmorgen vor einer Metzgerei in der Nähe von Saarburg. In der Schlange vor dem Geschäft wartet ein Ehepaar aus Luxemburg. Er komme jeden Tag über die Grenze, habe auch noch keine Probleme deswegen gehabt. Auch sei er noch nicht angefeindet worden, sagt der Mann.

Viele seiner Landsleute trauten sich nicht mehr über die Grenze. „Auch nicht heute am Feiertag“, sagt der Mann. Am Samstag war in Luxemburg und im Saarland Feiertag. Der 15. August ist normalerweise einer der umsatzstärksten Tage in den Geschäften diesseits der Grenze. Doch dieses Mal sind es fast nur Saarländer, die nach Saarburg, Trier oder Bitburg gekommen sind, um zu bummeln oder essen zu gehen.

Seit Luxemburg von Deutschland als Corona-Risikogebiet eingestuft worden ist, dürfen Bewohner des Nachbarlandes nur einreisen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen oder mit einem guten Grund, wie zum Beispiel einem Arzttermin, über die Deutsche Grenze fahren. Das sei eine faktische Grenzschließung, sagt Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Trierer Industrie- und Handelskammer. „Ihr dürft zu uns zum Tanken, wir dürfen aber nicht zu euch zum Einkaufen. Das versteht doch kein Mensch“, sagt der Luxemburger, der noch immer in der Schlange vor der Metzgerei wartet. „Das sorgt für viel böses Blut“, ist er überzeugt.

Wie schlecht die Stimmung ist, zeigt sich unter anderem in dem Facebook-Forum Oppe Grenzen an Europa (Offene Grenzen in Europa). Dort wird von einigen Nutzern unverhohlen gegen Deutsche gehetzt. Vor allem die unglücklich und missverständliche Aussage des Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, dass Luxemburger nur mit einem negativen Corona-Test in die hiesige Gastronomie kommen dürften (später stellte er klar, dass er dass nur auf Übernachtungen bezogen habe), sorgte für Aufregung im Nachbarland und jede Menge bitterböse Kommentare. Die Aussage von Haumann wirke in einer ohnehin schon angespannten Gesamtsituation kontraproduktiv, warnt Glockauer. „Wir möchten unsere Luxemburger Freunde nicht abschrecken, sondern ganz besonders herzlich bei uns willkommen heißen.“ Zunächst liege es in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, „egal, woher er kommt, seinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten“. Außerdem würden die Gastronomen und Hoteliers die von ihnen zu beachtenden Auflagen kennen und nähmen ihre Verantwortung dafür sehr ernst, so der Kammerchef.

Das deutsch-luxemburgische Verhältnis scheint seit der Einstufung des Großherzogtums als Risikogebiet erneut einen Dämpfer erlitten zu haben. Bereits die einseitig von Deutschland beschlossene wochenlange Grenzschließung im Frühjahr belastete die grenzüberschreitenden Beziehungen. Immer wieder schaltete sich damals bereits der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn ein und forderte vom deutschen Innenminister Horst Seehofer, die Grenzen wieder zu öffnen. Nun hat Asselborn erneut einen Brief nach Berlin geschrieben. Darin fordert er seinen Freund und Amtskollegen Heiko Maas auf, die Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet zurückzunehmen. Asselborn verweist auf die sinkende Zahl der Neuinfektionen in seinem Land. Und er verweist auf die Einschränkungen seiner Landsleute, die mit dieser Einstufung einhergehen.

Immer wieder wird in diesem Zusammenhang von angeblichen Diskriminierungen von Luxemburgern diesseits und Deutschen jenseits der Grenze berichtet. Diese sollen dort als Nazis beschimpft oder auch aufgefordert worden sein, nicht mehr zum Tanken zu kommen. Ob das wirklich stimmt, lässt sich nicht nachvollziehen. Viele kennen solche angeblichen Vorkommnisse nur vom Hörensagen. Genauso wie umgekehrt.

Eine Luxemburgerin berichtet, dass sie, nachdem sie einen negativen Corona-Test hatte, bei einem Optiker in der Eifel, bei dem sie seit Jahren Kunde sei, nicht reingelassen worden sei, mit dem Hinweis, sie sei Luxemburgerin. „Wir sind doch keine Schwerverbrecher.“ Ein Luxemburger, der in Deutschland lebt, berichtet, dass er bislang keine Anfeindungen erlebt habe, allenfalls mal die eine oder andere lustig gemeinte spitze Bemerkung. „In meiner 24-jährigen Grenzgängerzeit ist mir das Verhältnis noch nie so komisch vorgekommen“, schreibt ein Pendler auf Facebook.

Viele Geschäfte in der Region werben derzeit gezielt um Luxemburger Kunden. „Wir begrüßen während der Covid-19 Pandemie auch ganz herzlich unsere Kunden aus Luxembourg und Frankeich“, heißt es etwa auf einem Aufsteller vor einem Drogeriemarkt in Konz.

Noch immer ist unklar, wie lange Luxemburg als Risikogebiet eingestuft wird. Aus dem Bundesaußenministerium hieß es dazu in der vergangenen Woche, die Bundesregierung überprüfe die Einstufung „fortlaufend“, die Liste werde regelmäßig alle zwei Wochen aktualisiert. Die Bewertung für einzelne Länder oder Regionen werde dann angepasst, „wenn im Einzelfall konkreter Bedarf besteht“.