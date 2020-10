Gesundheit : Gesundheitsämter am Anschlag

Jede Menge Telefonate, jede Menge Masken: So wie auf diesem Symbolbild könnte es aktuell auch in den Gesundheitsämtern der Region aussehen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Trier Die Trierer Behörde fordert Hilfe der Bundeswehr an. Die Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten wird schwieriger.

Die Mitarbeiter des Trierer Gesundheitsamts sind am Anschlag. Sie arbeiten im Schichtbetrieb, um die Kontakte von positiv auf das Sars-CoV-2-Virus Getesteten rechtzeitig ausfindig zu machen, Quarantänen und Tests anzuordnen. Noch schaffe man das, sagt Thomas Müller, Sprecher der zuständigen Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Neben dem Lagezentrum im Gesundheitsamt wurde ein zweites in der Leitstelle der Trierer Berufsfeuerwehr eingerichtet. Mitarbeiter der Stadtverwaltung Trier und der Kreisverwaltung helfen aus, um die Arbeit zu bewältigen.

Nun sollen sie Unterstützung von der Bundeswehr erhalten. Gesundheitsamtschef Harald Michels hat die vom Bund zugesagte Hilfe der Armee angefordert. Fünf Soldaten sollen in den kommenden drei Monaten bei der Kontaktnachverfolgung helfen.

Wie lange man im Vulkaneifelkreis alle Kontakte von Infizierten noch nachverfolgen kann, wisse man nicht, heißt es aus der dortigen Kreisverwaltung. „Bei weiterhin rasant ansteigenden Fallzahlen in der jetzigen Dynamik, wie wir sie auch bundesweit erleben, ist eine ausreichende Kontaktnachverfolgung zunehmend nicht mehr zu gewährleisten“, sagt Verwaltungssprecherin Verena Bernardy. Möglicherweise müsse das für den Infektionsschutz in Deutschland zuständige Robert Koch-Institut seine bisherige Eindämmungsstrategie anpassen und überdenken, so die Sprecherin. Diese Strategie besagt, dass die Infektionsketten möglichst frühzeitig unterbrochen werden sollen, indem die Quelle der Ansteckung identifiziert und alle Kontakte des positiv Getesteten ausfindig gemacht und in Quarantäne geschickt werden sollen.

Der Vulkaneifelkreis hat gestern die kritische Marke von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche erreicht. Nach dem Corona-Warnplan des Landes Rheinland-Pfalz gilt damit die höchste Alarmstufe in dem Kreis. Der Leiter der regionalen Task Force, Detlef Placzek, soll am heutigen Donnerstag mit Vertretern der Kreisverwaltung über nötige Maßnahmen beraten und notwendige Beschränkungen empfehlen. Der Sinn solcher Task Forces sei, das Infektionsgeschehen auf örtlicher Ebene zu betrachten, sagt Placzek. Es müssten zielgerichtete Maßnahmen vor Ort überlegt werden, die je nach Infektionslage unterschiedlich sein könnten. Große Familienfeiern und Partys sind nach seiner Einschätzung die Hauptursache für den starken Anstieg der Infektionen. In einigen Fällen seien die Feiern und Partys in anderen Bundesländern gewesen. Deshalb müsse bundesweit darüber nachgedacht werden, solche Veranstaltungen in den Griff zu bekommen.

Es müsse mehr einheitliche und nachvollziehbare Regeln geben, fordert auch Thomas Müller von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Zur Not müssten die Maßnahmen auch verschärft werden, um die Lage in den Griff zu bekommen. Es dürfe nicht zu viele Ausnahmen geben.

Um mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Maßnahmen ging es gestern bei dem stundenlangen Gespräch der 16 Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin.

Im Vorfeld des Treffens hatte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, den Bundestag aufgefordert, die Corona-Auflagen dringend auf solide gesetzliche Füße zu stellen. „Seit Monaten formulieren Verwaltungsgerichte bundesweit in ihren Beschlüssen Bedenken gegenüber dem bislang weitgehend exekutiven Regelungsregime der Corona-Verordnungen“, sagte der oberste Richter des Landes. Verwaltungsgerichte könnten einzelne Vorschriften in den Corona-Rechtsverordnungen womöglich „von einem Tag auf den anderen kassieren“, weil sie gegen den Parlamentsvorbehalt und damit gegen die Verfassung verstießen, sagte Broker der „Rhein-Zeitung“. „Das vom parlamentarischen Gesetzgeber abgekoppelte Sonderrechtsregime von Corona-Verordnungen gerät zunehmend in Konflikt mit den rechtsstaatlichen Vorgaben der Verfassung“, betonte der Richter. „Nicht weil die Maßnahmen per se zu weitgehend wären, sondern weil weiterhin allein die Exekutive handelt.“

Darauf hat auch die AfD-Fraktion im Landtag reagiert. Die Praxis der Landesregierung, zur Bekämpfung der Corona-Pandemie „seit Monaten und auf nicht absehbare Zeit“ mit Verordnungen „und damit ohne Beteiligung des Landtags als Gesetzgebers zu regieren“, müsse beendet werden, fordert die Fraktion.