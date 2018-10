später lesen Gesundheit 103. Auflage des Gesundheitsforums Teilen

(red) Bei der 103. Auflage des Gesundheitsforums am Krankenhaus Maria Hilf Daun geht es am Montag, 8. Oktober, um das Thema „Urinverlust – muss das sein?“. Dr. Stefanie Lehrmann, Fachärztin für Gynäkologie, wird um 18 Uhr in der Krankenhauscafeteria (fünfte Etage) über das Thema referieren.