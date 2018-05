später lesen Weiterbildung 13 neue Maschinisten bei der Freiwilligen Feuerwehr FOTO: TV / VG Daun FOTO: TV / VG Daun Teilen

(red) Eine Ausbildung zum Tragkraftspritzen-Maschinisten haben in der Verbandsgemeinde Daun in diesem Frühjahr 13 Feuerwehrangehörige absolviert. Die Maschinisten sind für die Pflege und Wartung der Löschwasserpumpen in der jeweiligen Feuerwehreinheit verantwortlich. Damit im Einsatzfall jeder Handgriff sitzt und es zu keinen unnötigen zeitlichen Verzögerungen kommt, wurden sie in Motorenkunde, öffentlicher Wasserversorgung sowie Aufbau und Wirkungsweise der Pumpen unterrichtet. Die Teilnehmer haben den Lehrgang in zwei Wochenenden ihrer privaten Freizeit abgelegt.