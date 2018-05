Schule am Pulvermaar feiert Geburtstag

Mindestens 146 Jahre besteht der Schulstandort Gillenfeld, denn die Volksschule wurde erstmals 1872 in einer Chronik des damaligen Amtes Gillenfeld erwähnt.

Wenn auch das schon ein Grund zum Feiern wäre, so kommt aber noch ein echtes Jubiläum hinzu: Das Schulgebäude der heutigen Schule am Pulvermaar wird 50 Jahre alt. Gleichzeitig begann damals die Einrichtung der Grund- und Hauptschule und löste die einstige Volksschule ab. Das alte Schulgebäude bot mit der Einführung neuer naturwissenschaftlicher Fächer nicht genügend Platz, und mehr Fachräume mussten her.

So schlossen sich die Gemeinden der Region zusammen und richteten in Gillenfeld eine sogenannte Mittelpunktschule ein. Damit einher ging der Bau eines neuen Gebäudes, das die Schüler der fünften bis neunten Klassen 1968 bezogen.

Ab 2000 war Gillenfeld Regionale Schule. was bedeutete, dass die leistungsstärkeren Schüler sowohl die Berufsreife als auch nach zehn Schuljahren den qualifizierten Sekundarstufenabschluss erreichen konnten. 2009 entstand durch die Zusammenlegungen von Haupt- und Realschulen im Pulvermaarort wieder eine neue Schulform: die heutige integrative Realschule plus.

Im Jubiläumsjahrs hatte die Schule schon hohen Besuch.

Im April war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor Ort. Nun lädt die Schule für heute, Freitag, 25. Mai, ab 14 Uhr zur offiziellen Jubiläumsfeier ein. Mit dabei sollen auch viele Ehemaligen sein.

Das Programm am heutigen Tag, 14 bis 16 Uhr: Die Ergebnisse der vorhergehenden Projekttage können besichtigt werden. 16.30 bis 18 Uhr: offizielle Jubiläumsfeier in der Turnhalle . 19 bis 22 Uhr: Bilderausstellung im ersten Stock des Hauptgebäudes, Ehemaligenfest in den Räumen der Schule und auf dem Schulhof .