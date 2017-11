später lesen 19-Jährige verursacht Unfall: drei Verletzte Teilen

Twittern

Teilen



Gerolstein (red) Drei junge Leute sind bei einem Unfall am Sonntag, 21.40 Uhr, verletzt worden. Eine 19-jährige Fahranfängerin war mit ihrem Wagen von der "Büschkapelle" in Gerolstein in Richtung Radarstraße unterwegs.