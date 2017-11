25. Bad Bertricher Schachtage

Bad Bertrich (red) Bad Bertrich gehört vom Freitag, 1. Dezember, bis Samstag, 9. Dezember, wieder dem internationalen Schach. "Die angekündigte Palette der Veranstaltungen kann sich diesmal sehen lassen", sagen die Veranstalter.

Denn Spieler aus zehn Nationen treten im Kursaal gegeneinander an. Spieler aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Russland, Ukraine, Rumänien, Finnland und den Niederlanden werden den Deutschen am Brett Paroli bieten. Gespielt werden ein Senioren- und ein Openturnier in neun Runden nach Schweizer System, ein Blitzturnier und ein Simultanturnier gegen die derzeit beste deutsche Schachspielerin Elisabeth Pähtz Als Organisator fungiert der Kurfürstliche Schachclub Bad Bertrich, in Zusammenarbeit mit der Touristik Agentur.