Im Einsatz für Natur und Umwelt

32 neue Junior-Ranger gehen im Natur- und Unesco-Geopark Vulkaneifel an den Start. Bei dem Programm lernen sie nicht nur Flora und Fauna kennen.

(red/sts) Die Jugendlichen sitzen nur am Computer und interessieren sich nicht für ihre Umwelt? In der Vulkaneifel wird schon seit Längerem der Beweis angetreten, dass diese Aussage so pauschal nicht stimmt.

Das Interesse an einer Ausbildung zum Juniorranger im Natur- und Unesco-Geopark Vulkaneifel ist stetig gewachsen und mittlerweile so groß, dass die Teilnehmerzahl verdoppelt worden ist.

Nach dem ersten Durchgang zur Qualifizierung von Jugendlichen zum Junior-Ranger im Natur- und Geopark im Jahr 2014 startete vor kurzem der zweite Ausbildungsgang. „Die Resonanz interessierter Kinder und deren Eltern war überwältigend“ freut sich Andreas Schüller, Geschäftsführer des Natur- und Geoparks. „Daher haben wir uns kurzerhand entschlossen, die Ausbildung doppelt anzubieten, um damit allen interessierten Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen.“

Die Ausbildung besteht aus sieben Modulen, von denen die ersten vier nun jeweils zweimal inhaltsgleich veranstaltet werden. Dabei geht es um verschiedene Naturthemen in den Bereichen Geologie, Flora und Fauna der Eifel und weiteres „Know-how“, das ein zukünftiger Junior-Ranger benötigt, um Gästen und Einheimischen Natur und Heimat nahe zu bringen.

Bei der ersten Veranstaltung haben sich die Kids auch mit kritischen Themen wie der Rückkehr des Wolfs beschäftigt und über Nachhaltigkeit und Umweltschutz diskutiert. Weiterer Schwerpunkt sind Grundlagen der Kommunikation, Präsentation und Team-Building, „denn die Junior-Ranger agieren immer als Team“, merkt Birger Führ vom Kompetenzteam Umweltbildung, Biologe und einer der Betreuer und Ausbilder der Gruppe an. „Deshalb finden die anschließenden Exkursionen im Frühjahr auch mit der gesamten Gruppe statt.“ Dabei werden die erfahrenen Junior-Ranger des ersten Durchgangs den Neuen mit Rat und Tat als Betreuer zur Seite stehen.

Abschluss wird im Sommer ein Camp in Großlittgen sein, bei dem Junior-Ranger zusammenkommen und gemeinsam mit dem DRK Daun bei einem Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs geschult werden, wie man in Wald und Flur Verunglückten helfen kann. „Wir freuen uns, dass wir so viele Kinder für die Eifel begeistern können“, sagt Achim Herf, Geologe im Ausbilderteam. Ihn freut die große Bereitschaft der jungen Leute, sich für Natur und Umwelt einzusetzen.

FOTO: Natur- und Geopark Vulkaneifel / TV