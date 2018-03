später lesen Verkehr 354 000 Euro für Ausbau der K 149 in Dasburg Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erhält für den rund 480 Meter langen Ausbau der Kreisstraße (K) 149 in Dasburg 354 000 Euro, wie Verkehrsminister Volker Wissing mitgeteilt hat. Der Asphalt der K 149 ist nicht frostsicher ausgebaut und genügt daher nicht mehr den Anforderungen. Demzufolge befindet sich die Fahrbahn in einem schlechten baulichen Zustand. Risse, Setzungen und Verdrückungen beeinträchtigen die Verkehrssicherheit. Die 2016 erfolgte Zustandserfassung hat den Ausbaubedarf nachdrücklich aufgezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Drei Stützwände müssen ebenfalls erneuert werden.