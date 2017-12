53-Jähriger stürzt mit Auto Böschung hinunter

Der 53 Jahre alte Fahrer eines Peugeot ist am Samstag, 13.10 Uhr, eine etwa drei Meter tiefe Böschung herabgestürzt.

(red) Der 53 Jahre alte Fahrer eines Peugeot ist am Samstag, 13.10 Uhr, mit seinem Auto eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinabgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war er auf der Bundesstraße 257 von Daun in Richtung Darscheid unterwegs. In einer Kurve geriet er auf den Grünstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte anschließend die Böschung hinab. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Das Auto wurde abgeschleppt.

(red)