(red) Die 36. Rheinland-Meisterschaft im „7-Schräm“ wird am Samstag, 29. Dezember, im Bürgersaal in Ulmen ausgetragen. Das Kartenspiel „7–Schräm“ hat wahrscheinlich seinen Ursprung in der Eifel.