Der Nachwuchs tritt in die Pedale

8. Kinder- und Jugendradrennen „Rund um`s NEZ“ Darscheid

Am Sonntag, 6. Mai, laden die Eifelrider (Jugendmountainbike-Abteilung des SV Darscheid) alle Kinder und Jugendlichen aus der Region im Alter zwischen zwei und 14 Jahren zu ihrem Radrennen ein. Die Altersklassen bis acht Jahre absolvieren eine kurze Sprintstrecke an der Auffahrt zum Natur-Erlebnis-Zentrum Darscheid („NEZ“). Hier können auch Laufräder starten. Die Neun- bis 14-Jährigen messen sich mit ihren Mountainbikes auf einer Geländestrecke „Rund ums NEZ“, die am Hochseilgarten vorbeiführt und auch zum Teil dem Wanderweg „Pfad der Artenvielfalt“ folgt. Teilnahme auf eigene Gefahr, es gilt Helmpflicht.

Anmeldungen zwischen 13 und 13.45 Uhr am NEZ, Start ab etwa 14 Uhr.

Weitere Infos unter Telefon 06592/982005 oder www.sv-darscheid.de