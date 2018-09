später lesen Vulkaneifel Abfuhr der Restabfälle verschiebt sich Teilen

Twittern

Teilen



Die Abholtermine in Demerath, Ellscheid, Immerath, Mehren, Schalkenmehren, Steineberg, Steiningen und Winkel verschieben sich. Die Restabfälle werden am Dienstag, 18. September, abgeholt und nicht wie irrtümlich im Abfallratgeber angekündigt schon am 17. September.