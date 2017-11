später lesen Adventsfeier für Senioren in Boverath Teilen

Daun-Boverath (red) Der Seniorenbeirat möchte sich mit allen Senioren gemeinsam auf das Weihnachtsfest einstimmen am Montag, 4. Dezember, um 14 Uhr im Bürgerhaus in Daun Boverath. "Dazu haben wir auch noch eine Überraschung geplant", stellt der Beirat in Aussicht.