Der Kulturkreis Daun lädt für den zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr, zu einem besinnlichen und gleichzeitig genussvollen Konzert in die Dauner St. Nikolaus-Kirche ein. Die musikalische Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Johannes Geffert, Professor Emeritus für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Hochschule für Musik in Köln, der sich mit seinen wegweisenden Interpretationen von Werken von Bach und Liszt einen besonderen Namen gemacht hat.