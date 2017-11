Adventskonzert in der Nikolauskirche

Daun (red) Zu einem besinnlichen und genussvollen Konzert lädt der Kulturkreis Daun für Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in die Dauner St.-Nikolaus-Kirche ein.

Die musikalische Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Johannes Geffert, Professor Emeritus für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Hochschule für Musik in Köln, der sich mit seinen Interpretationen von Werken von Bach und Liszt einen Namen gemacht hat.

Das Konzert wird von einem erweiterten Ensemble gestaltet: Johannes Geffert, (Orgel/Cembalo), Milena Schuster (Sopran und Violine), Ulrike Friedrich (Flöte), Peter Scheerer (Trompete), Lisa Henn (Violine), Lilia Hägele (Violine), Frauke Rochlitzer (Viola), Elena Drescher, Violoncello. Das Ensemble trägt Werke von Rameau, Bach und Telemann vor.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.