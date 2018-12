später lesen Advent Adventstrompeten in Gillenfeld Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das traditionelle Adventstrompeten in Gillenfeld findet am kommenden Samstag, 22. Dezember, statt. Wie bereits in den Vorjahren findet das Adventstrompeten im Hof des Eifeler Scheunencafés statt.