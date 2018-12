später lesen Kalender Als Geschenk der Natur sind die Dreese allgegenwärtig FOTO: TV / Kreissparkasse Vulkaneifel FOTO: TV / Kreissparkasse Vulkaneifel Teilen

(red) Die Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel hat ihren Jahreskalender 2019 vorgestellt. „Fotograf Sven Nieder hat seinen Blick in unserem neuen Kalender auf eine typische Erscheinung des Vulkanismus gerichtet: Die in der Eifel Drees genannten Sauerbrunnen bringen aus tiefen Gesteinsschichten mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser an die Oberfläche.