Das Warten hat ein Ende: Auf ins Wintersport-Vergnügen!

Alternative zum Fastnachtstrubel: Wer Langlauf machen möchte, kann das ab sofort rund um den gut 700 Meter hohen Ernstberg bei Daun tun. Von Helmut Gassen

Der Winter hat zwar schon mehrfach Schnee beschert, aber beim Ski-Langlauf-Verein (SLV) Ernstberg kam man bislang noch nicht so richtig in die Spur. Obwohl am Ernstberg, höchste Erhebung im Kreis Vulkaneifel (siehe Infobox) mehrfach eine geschlossene Schneedecke lag, reichte es nicht zum Loipenspuren. Die immer wieder einsetzenden Tauperioden und die Tatsache, dass anfangs auch noch die Zugmaschine für das Spurgerät in Reparatur war, ließen das Spuren nicht zu. Nun liegen zwar auch nur zehn Zentimeter Schnee auf den Strecken am Berg, aber der SLV-Vorsitzende Hans-Jürgen Höger hat mit einem neuen Gerät die Zentral- und die Trainingsloipe gewalzt. „Loipen zu spuren ist aber noch nicht möglich, dafür ist die Schneedecke einfach zu dünn. Dann wären wir auf dem Gras. Wer aber Langlauf machen möchte, kann sich selbst auf den gewalzten Strecken eine Spur fahren“, sagt Höger. Der Bereich des Waldes am Ernstberg ist allerdings nicht befahrbar, da dort zur Zeit Forstarbeiten stattfinden. Der SLV-Vereinsvorsitzende hat noch Hoffnung, dass es in den nächsten Tagen kalt bleibt und vielleicht noch etwas Schnee fällt. „Dann könnten wir vielleicht am Wochenende richtig loslegen“, sagt er. Ob dann auch die Skihütte „Auf der Wacht“, dem Herz des Vereins, geöffnet hat, steht noch nicht fest.

Rund 200 Mitglieder hat der SLV Ernstberg. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kommen aber nicht nur die zum Ski-Langlauf an den Ernstberg , sondern auch viele Gäste von weither wie etwa aus dem Köln-Bonner Raum.

Nicht nur Skier können am Skilanglaufzentrum Ernstberg geliehen werden, sondern auch Schuhe, Stöcke und Schneeschuhe. Die vergangenen Jahre mit dem unbeständigen Winterwetter haben auch dem SLV Probleme bereitet. „Der Klimawandel zeigt sich schon, der Winter fängt spät an und die Schneeperioden sind oft kurz. So wie früher, als wir über eine lange Zeit immer Schnee hatten, das gibt es nicht mehr“, sagt Hans-Jürgen Höger. Finanziell ist das für den Verein kein Problem, er hat keine laufenden Kosten. „Wenn es keinen Skibetrieb gibt, haben wir auch keine Kosten. Ansonsten finanzieren wir uns über die Mitgliedsbeiträge, den Ski- Verleih und die Bewirtung in der Hütte“, erklärt Höger, der selbst mehr als 40 Jahre im Verein ist. Grundsätzlich lädt der 698 Meter hohe Ernstberg mit seiner Winterlandschaft aber schon zu schönen Winterwanderungen mit und ohne Ski ein.