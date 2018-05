Insektenhotels für die Maare gestiftet

(red) Ein Angelverein und die Natur, das passt zusammen. Vielen Menschen ist es bewusst noch nicht so aufgefallen. Aber wann haben Sie das letzte Mal so richtig die Windschutzscheibe voller Insektenflecken gehabt? Waren es nicht immer sehr viele Wespen und Bienen, die sofort am Start waren, wenn man im Garten Kuchen gegessen hatte? All das hat, so lästig es manchmal auch war, sehr nachgelassen. Aber wie kommt man vom Fisch auf die Insekten? Zu seinem 70. Jubiläum hatte sich der Angelverein Gillenfeld entschlossen, zwei große Insektenhotels in Gillenfeld zu stiften, um dem Insektensterben entgegenzuwirken. Ein Insektenhotel wurde am Holzmaar und ein weiteres am Pulvermaar aufgestellt. ⇥Foto: Angelverein Gillenfeld