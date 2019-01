später lesen Bildung TMG in Daun bietet Schnuppertag an Teilen

(red) Bereits ab dem 1. Februar können Eltern ihr Kind für die 5. Klasse am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun anmelden. Benötigt werden das Halbjahreszeugnis der 4.Klasse und das Überweisungsformular der Grundschule.Das TMG ist ein achtjähriges Gymnasium in Ganztagsform (G8GTS), führt also zum Abitur schon nach dem 12. Schuljahr.