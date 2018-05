Anziehungspunkt für den Nachwuchs

Die Touristik-Gesellschaft Oberes Elztal hat bereits den dritten Spielplatz modernisiert.

(HG) Die Eröffnung mit dem obligatorischen Durchschneiden des Bands ist gerade vorbei, da haben Anna, Lena, Maik, Nelson, Florence, Shayka und Zoe den neuen Spielplatz in Sassen schon erobert. Mit dem Bau des neuen Spielplatzes in der 90-Einwohner-Gemeinde in der Verbandsgemeinde Kelberg ist ein weiteres Projekt der Touristik-Gesellschaft Oberes Elztal (siehe Extra) realisiert worden. Zuvor sind weitere Anziehungspunkte für Einheimische und Besucher entstanden wie das Baumhaus bei Gunderath, das Spielschiff und der Beobachtungssteg am Heilbachsee, die Spielelemente zwischen Uersfeld und Sassen und der 16 Meter hohe Aussichtsturm „Eifelguck“ bei Sassen. Für die Touristik-Gesellschaft ist es nach Gunderath und Uersfeld der dritte Spielplatz, der nach zeitgemäßen Gesichtspunkten modernisiert wurde. Zwölf Jahre existierte der alte Spielplatz an gleicher Stelle mit den obligatorischen Spielelementen wie Tierwippen, Nestschaukel und Rutsche, doch vieles war schon marode, wie Ortsbürgermeister Werner Nohner erzählt: „Der neue Platz ist sehr schön geworden, wir als Gemeinde hätten das aber nicht realisieren können.“ An „Kundschaft“ dürfte es nicht mangeln, denn gerade sind drei Familien mit fünf Kindern neu nach Sassen gezogen.

Der neue Spielplatz auf 1200 Quadratmetern Fläche bietet ein großes Holzhaus mit Bauernhof- Charakter, vielen Holztieren wie Esel, Storch, Hühner und Katze, Strohballen aus Holz, Kletterelementen, Rutschen und Hängebrücke. Zudem gibt es auf dem Platz einen großen Holz-Traktor, Seilrutsche und eine Wippe. „Mit dem neuen Spielplatz hier in Sassen wird gleichzeitig das neue Kinder-Wanderland Oberes Elztal eröffnet“, sagt Werner Ritter, Geschäftsführer der Touristik-Gesellschaft. Rund 100 000 Euro hat der neue Spielplatz gekostet, insgesamt hat die Gesellschaft in den fast zehn Jahren ihres Bestehens eine knappe Million Euro in die touristische Infrastruktur investiert.