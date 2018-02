Eine neue närrische Ära ist eingeläutet

Daun hat nun gleich zwei Obermöhnen: Sabine Brand und Esther Manderscheid treten in die Fußstapfen von Margret Manderscheid. Und in Kelberg hat König Karl seine letzte Schlacht ums Rathaus geschlagen – wie immer erfolglos.

„Es ist schon etwas seltsam, nicht mehr in dem Amt zu sein, da ich so lange innehatte“, räumt Margret Manderscheid ein. Sie steht vor dem Dauner Rathaus, da, wo sie als Obermöhn 20 Jahre lang an Weiberdonnerstag dem jeweiligen Stadtbürgermeister (und einst auch mal dem damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck) ordentlich die Leviten gelesen und die närrische Regentschaft über die Kreisstadt ausgerufen hat.

Nun aber hat sie das Amt in jüngere Hände übergeben – aber ein bisschen bleibt es in der Familie. Denn Daun hat nun gleich zwei Öbermöhnen: Sabine Brand (52) und Esther Manderscheid (44) – die Tochter von Margret Manderscheid. Große Fußstapfen, in die das närrische Duo tritt, etwas Lampenfieber haben sie sicher, denn gleich steht ihr großer Auftritt bevor – bei der traditionellen Stürmung des Rathauses.

Der Wechsel an der Spitze der Möhnen bleibt natürlich nicht unerwähnt. Stadtbürgermeister Martin Robrecht findet viele lobende Worte für Margret Manderscheid, Sprechchöre für sie aus der Narrenschar – Ehre, wem Ehre gebührt.

Der Dauner Prinz Udo I hat eine Regierungserklärung dabei – eine kurze, schließlich ist am Aschermittwoch alles vorbei. So schlägt er vor, dass den ortsansässigen Vereinen, die einen Stand auf der Kirmes haben, die Gebühren erlassen werden – der Applaus ist ihm sicher.

Und Martin Robrecht, der 2019 nicht mehr für eine zweite Amtszeit kandidieren wird, hat einen möglichen Nachfolger als Stadtbürgermeister ausgemacht: „Udo, du hast so viel versprochen, da kannst du auch gleich kandidieren.“

Und die neuen Regentinnen? Sie bekommen ihre Möhnenzepter und den Stadtschlüssel. Große Sprünge sind allerdings nicht drin, denn das ihnen anvertraute Stadtsäckel ist auch in diesem Jahr leer – wie schon in der 20-Jahres-Ägide von Margret Manderscheid...

Die Möhnen haben auch in Kelberg das Rathaus gestürmt, unterstützt von den Stadtsoldaten, dem Tambour-Corps und den Gardemädchen des Karnevalsvereins Kelberg.

Die sonst vermeintlich uneinnehmbare Festung von König Karl (Verbandsgemeinde-Bürgermeister Häfner), der sich als Pantomime verkleidet hat, fällt schnell.

Mehr als 30 Mal hat er sich mit seinen Verwaltungstruppen schon dem Ansturm der Möhnen widersetzt, und auch diesmal muss er schnell die Segel streichen. „Die „letzte Schlacht von König Karl“ (er geht Mitte des Jahres in den Ruhestand) ist wieder von Beginn an verloren.

Die Kelberger Obermöhn Marianne Schmitt bekommt die Schlüssel der Metropole ausgehändigt.

Ihre letzte Bitte an den scheidenden Monarchen: „Karl, als Abschiedsgeschenk könntest du dich mal dafür einsetzen, dass wir Möhnen genauso wie die Politiker mal Diäten bekommen.“

Die letzte Rathausstürmung für Karl Häfner, kommt da bei ihm nicht ein bisschen Wehmut auf? „Das war immer eine sehr angenehme Amtshandlung. Schauen wir mal, wo ich nächstes Jahr bin, ob ich das von außen oder von innen sehe.“

FOTO: Helmut Gassen

FOTO: Helmut Gassen

FOTO: Stephan Sartoris

FOTO: Stephan Sartoris

FOTO: Stephan Sartoris / TV