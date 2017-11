Atmosphäre an allen historischen Ecken

Er zieht jeden Advent Tausende Besucher ins Obere Kylltal: Am Wochenende ist wieder Weihnachtsmarkt in Kronenburg.

Kronenburg (red/fpl) Buden, Stände, Lichterglanz - und viel Atmosphäre auf historischem Pflaster: Am ersten Adventswochenende wird in Kronenburg im Oberen Kylltal, wie bereits seit Jahrzehnten, wieder einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Eifel ausgerichtet.

Einige Tausend Besucher bummeln dann wieder an den alten, weihnachtlich dekorierten Fachwerkhäusern vorüber und begutachten die Auslagen und Angebote der Stände rechts und links der Kopfsteinplasterstraße.

Die Kronenburger legen sich dafür richtig ins Zeug: Festbeleuchtung, ideenreich gestaltete Fenster, Christbäume, Brennkörbe und Kerzen bringen die malerische Kulisse der alten Häuser zur Geltung.

Die weihnachtliche Musik versetzt die Besucher in festliche Stimmung, und der Duft von Glühwein, Reibekuchen, Punsch, Waffeln und gebrannten Mandeln überzieht den gesamten Markt. Die Kinder freuen sich besonders auf den Nikolaus, der wieder vorbeischaut und kleine Gaben verteilt.

Die etwa 70 Anbieter in den geschmückten Weihnachtsbuden entlang des Kopfsteinpflasters im historischen Dorfkern bieten Handwerkliches, Naturprodukte, Spielsachen, sakrale Kunst, Gestecke oder Mineralsteine.

Und dann gleich um die Ecke Schmuckdesign, Krippenfiguren, Gebäck, Marmelade, Spiegelrahmen und vieles mehr. Unterbrechen darf man seine Runde natürlich, um sich unterwegs zu stärken: Crêpes, Waffeln, Bratäpfel, heiße Maronen, Reibekuchen, Schmalzbrote, Flammkuchen, Süßigkeiten, Punsch, Obstweine und vieles, vieles mehr sind im Angebot. Bei einer Verlosung sind außerdem Preise im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro zu gewinnen.

Der Markt öffnet bereits am Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr und dauert bis 22 Uhr. Weiter geht es am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis ebenfalls 22 Uhr.

Die Kronenburger Freizeitmannschaft lädt am Freitag und Samstag außerdem von 21 Uhr an zur fröhlichen Weihnachtsparty in der alten Schule.

Am Sonntag, 3. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt geöffnet von 11.30 bis 18 Uhr.