Fast wäre es am Montagmorgen, 15. Januar, zu einem Verkehrsunfall auf der B 257 zwischen Kelberg und Hörschhausen gekommen. Gegen 8.10 Uhr hat ein Audi in Fahrtrichtung Ulmen ein gefährliches Überholmanöver gestartet. Trotz Gegenverkehr versuchte der Fahrer laut Polizeiangaben, an einem Lastwagen vorbeizuziehen. Währenddessen kam ihm ein anderes Auto entgegen, in dem sich eine Frau und zwei Kleinkinder befanden. Die 34-jährige Fahrerin des Wagens machte eine Vollbremsung. So konnte sie einen Frontalzusammenstoß mit dem Audi vermeiden. Alle kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei Daun sucht den Audi-Fahrer. Das Auto hat eine dunkle Farbe und stammt aus dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler (AW-Kennzeichen).