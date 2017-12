„Wir sind keine Propheten“

Zum 400. Mal hat vor Kurzem im Dauner Krankenhaus ein Baby das Licht der Welt erblickt. Das ist mehr als ein kleines Wunder pro Tag. Aber nicht rentabel. Aktuell ist eine Schließung noch kein Thema, aber wie sieht die Zukunft aus? Von Brigitte Bettscheider

Die Geburtshilfeabteilung in Daun ist die einzige im Vulkaneifelkreis und auch Anlaufstelle für Schwangere aus Teilen der Nachbarkreise Cochem-Zell und Ahrweiler. Aber wie lange ist sie noch zu halten angesichts der Tatsache, dass sie fürs Krankenhaus ein Zusatzgeschäft ist? „Das Krankenhaus stemmt mit großem Engagement seine Geburtshilfestation, obwohl dies nicht auskömmlich ist“`, erklärt Hildegard Slabik-Münter. Die Kinderärztin im Ruhestand sitzt für die Partei Die Linke im Kreistag, und der Gedanke daran, dass die ihr über Jahrzehnte vertraute Geburtshilfestation möglicherweise in drei Jahren geschlossen werden könnte, treibe sie um, sagt sie. „Tatsache ist“s`, räumt sie ein, „wenn einer der beiden Belegärzte ausfällt, kann der andere es allein nicht schaffen.“ Auch andernorts seien Geburtshilfestationen reihenweise aus Kostengründen geschlossen worden, gibt sie mit Blick auf vergleichbare Mittelzentren wie etwa Adenau, Gerolstein oder Prüm zu bedenken. Nur eine Hauptabteilung mit angestellten Ärzten, die sich die Arbeit teilen, wäre eine Lösung, meint Slabik-Münter. Und betont: „Medizinische Versorgung, insbesondere die Geburtshilfe, darf nicht an ökonomischen Bedingungen scheitern. Sie gehört zur Daseinsvorsorge und muss von öffentlicher Hand gesichert werden.“ Daher habe sie im Kreistag eine Anfrage an Landrat Heinz-Peter Thiel gestellt. Denn das Thema gehöre in die Öffentlichkeit, erklärt die Medizinerin. Und zitiert Thiels Antwort: „Ja, ich bin tätig geworden. Aber eine Lösung ist nicht in Sicht.“

Auf die Anfrage des Trierischen Volksfreunds, ob die Geburtshilfestation von Schließung bedroht sei, sagen Geschäftsführer Franz-Josef Jax und sein Stellvertreter Günter Leyendecker: „‘Wir sind keine Propheten.“ Versichern aber gleichzeitig: „Wir stellen uns persönlich der Verantwortung, die Station zu erhalten und für ihren Bestand zu kämpfen.“ Sie zu schließen, weil sie rote Zahlen schreibe — „so ticken wir nicht“, erklären Jax und Leyendecker.

Die 400. Geburt vor wenigen Tagen sei ein Grund zur Freude, man liege damit etwa auf dem Vorjahresniveau. „Aber die Zahl ist bei weitem nicht kostendeckend“`, räumt Jax ein. Dafür wären mindestens 600, besser noch etwa 800 Geburten jährlich nötig. „Aus betriebswirtschaftlichen Gründen hätten wir die Station längst dichtmachen müssen“`, erklärt er. Dabei leiste sich das Maria-Hilf-Krankenhaus 18 angestellte Hebammen in Teilzeit. Das sei zwar ein gutes Konzept, erzeuge aber betriebswirtschaftlich ebenfalls Druck. Bei den Belegärzten setze man auf Kooperation mit größeren Einrichtungen, etwa in Wittlich, erklären Jax und Leyendecker.

In den Griff zu bekommen wäre die wirtschaftliche Problematik mit der

Gewährung von so genannten Sicherstellungszuschlägen (siehe Info), betont Krankenhausdirektor Jax. „Wir sind deswegen im Gespräch mit der Landespolitik und den Kostenträgern“, ergänzt Günter Leyendecker. Der entsprechende Antrag für die Geburtshilfestation sei vor über einem Jahr gestellt worden, aber noch nicht entschieden, sagen die beiden.