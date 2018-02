In der Galerie May in Daun-Pützborn zeigen Renate Wittkuhn-Ring und Wolfgang Kutzner eine Schau, mit Liebe zur Antike.

Als „kleines Volk, still, ohne die Zwänge des Zeitgemäßen“ bezeichnet Renate Wittkuhn-Ring ihr Dutzend Bronzen. Sie hat ihnen Namen wie „Kleine dicke Braut“, „Kleiner Stier“ und „Kleiner Golem“ gegeben oder sie mit „Weitergehen und schweigen“ und „Sonnenbad“ betitelt. Und sie mit einer Kraft und Energie ausgestattet, dass sie durchaus monumental vorstellbar sind. Aus dem uralten Medium Ton hat die Designerin, Keramikerin und Bildhauerin aus Schutz (Landkreis Vulkaneifel) die Objekte geschaffen. Hat sie im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer geschickt, wo sie fest geworden und doch zerbrechlich geblieben sind. Manchmal lässt sie sie in diesem Stadium, so wie „Meerfrau“ und „Waldgeist“, die in der Ausstellung als keramische Plastiken gezeigt werden. Die Mehrzahl wanderte von der Künstlerin zum Handwerker, dem Bronzegießer, der ihnen Unzerbrechlichkeit verlieh und - so bringt es Renate Wittkuhn-Ring auf den Punkt - „eine leise Idee von Ewigkeit.“

An die Farbfeldmalerei des amerikanischen Künstlers Mark Rothko mit seinem Credo „Bilder müssen geheimnisvoll sein“ erinnert die Kunst von Wolfgang Kutzner. Auch an die Arbeit eines Archäologen, der ein Kunstwerk freilegt. Der gelernte Maler und Lackierer ist seit über 20 Jahren freischaffend tätig; mit seinen Wandmalereien hat er mehrfach beim Wettbewerb „Kunst am Bau“ gewonnen. Wovon seine mehrere Dutzend umfassenden Ausstellungsbeiträge in der Galerie May sprechen: dass die klassische Antike, die römische Kultur und das Thema Pompeji die Basis seiner Malerei bilden; dass die Verwendung verschiedenster Materialien (Fundstücke, verworfene Zeichnungen, Papierabrisse) und die Verfolgung eines strengen Bildaufbaus ebenso zu seinen Prinzipien gehören wie die Abstraktion und der (meist) sparsame Umgang mit Farben Ton in Ton. Kutzner lebt und arbeitet in Kesseling-Staffel (Landkreis Ahrweiler).

Warum Markus Eisenbeis, Inhaber von „Van Ham Kunstauktionen“ in Köln, einem der führenden Häuser, zu uns aufs Land kommt und in diese – wie er sagt – „wunderbare Doppelausstellung“ einführt? „Aus einer 45 Jahre währenden Verbundenheit“, erklärte Markus Eisenbeis. Denn seine Mutter Carola van Ham, Kunsthistorikerin und erste Frau europaweit in der Führung eines Kunstauktionshauses, habe Marita May-Teschauer seinerzeit als Kindermädchen für ihn engagiert. Aus dieser Zeit stamme ihr Sinn für Kunst und ihre Motivation, 1994 in der ehemaligen Pützborner Dorfschule eine Galerie und eine Bilderrahmenwerkstatt zu gründen, erzählt der Auktionator.