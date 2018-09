(red) Der Agraringenieur Josef Margraff ist jetzt mit der Dankurkunde des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, Thomas Linnertz, für seine Verdienste ausgezeichnet worden.

Margraff war mehr als 40 Jahre als Berater im Bereich Tierhaltung für den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz tätig. Sein beruflicher Lebensweg begann 1977 beim Tierzuchtamt in Koblenz und führte ihn nach Stationen in Wittlich und Daun 1993/94 an die Berufsbildende Schule Landwirtschaft nach Bitburg, heute Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel. Josef Margraff trat am 30. April in den Ruhestand.

⇥Foto: Norbert Braun, DLR