Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

Eine Frau verletzte sich am Sonntagmittag, 21. Januar, bei einem Verkehrsunfall auf der K 25 von Mückeln nach Strohn.

Laut Angaben der Polizeiinspektion Daun fuhr ein Kleintransporter mit Anhänger um 11.25 Uhr. Als der Fahrer nach links in Richtung Tannenhof abbiegen wollte, wurde er, obwohl er blinkte und deutlich abbremste, von einem nachfolgenden Auto überholt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Pkw nach links von der Straße abkam. Die Fahrerin steuerte in den Straßengraben und das Auto überschlug sich. Hierbei erlitt die Frau leichte Verletzungen. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden.